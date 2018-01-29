Испания: мэра Ронды обвинили в причастности к мошенничеству

Как сообщает газета ABC, до этого момента в качестве подследственных по делу проходили только отец и дочь, однако в начале января оба заявили о причастности Вальденебро к подделке документов. Они объяснили суду, что мэр знала об изменении даты свадьбы в бумагах. Фальсификация была произведена для того, чтобы Лаура могла воспользоваться оплачиваемым отпуском по случаю заключения брака как сотрудница госпиталя Ронды, куда она устроилась медсестрой начиная с 21 июня. Именно эта дата впоследствии появилась в документах о браке, который на самом деле был зарегистрирован 17 июня. В момент формального начала работы Лаура Хименес находилась в Нью-Йорке, где они с супругом проводили медовый месяц, передает noticia.ru.

Теперь судье предстоит прояснить обстоятельства предполагаемой фальсификации документов и мошенничества, в которые оказалась вовлечена мэр Ронды. Андалусская служба здравоохранения уже потребовала, чтобы Хименес вернула 1 046,46 евро, которые были перечислены ей за оплачиваемый отпуск, так как на момент реальной регистрации брака она не была госслужащей и не могла претендовать на эти выплаты.