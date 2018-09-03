Испания: Mercadona начала продавать готовую еду в Валенсии

В супермаркете появился отдел кулинарии Listo para comer, где предлагается около 40 готовых блюд на вынос. В 2019 году такие отделы появится и в других торговых точках сети.

В администрации Mercadona сообщают, что от клиентов супермаркета поступали многочисленные просьбы начать продажи готовой домашней еды.

Валенсийская компания вложила порядка 1 млн евро в «подготовку, оборудование и адаптацию помещений». Кулинария сотрудничает с 80 поставщиками, ее команда в Бурхасоте включает 9 человек, а в тестировании новой услуги приняли участие 800 человек, пишет noticia.ru.

Среди предлагаемых блюд – салаты, пиццы и паста, к которым можно добавить собственные ингредиенты. В Mercadona отмечают, что упаковка для готовых блюд изготовлена из натуральных материалов, таких как картон или бумага, а в некоторых случаях – сахарный тростник.