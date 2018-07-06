Испания: Mercadona приглашает студентов на работу

Пятница, 06 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Mercadona приглашает студентов на работу

Сеть супермаркетов Mercadona объявила о наборе студентов в разные подразделения компании для работы по выходным.

Зарплаты стартуют от 492 евро.

В прошлом году штат сети превышал 84 тысячи человек. Нынешняя кампания по найму ориентирована на молодых людей, которые в настоящее время получают высшее образование, пишет noticia.ru.

Mercadona не требует от кандидатов опыта работы и предлагает обучение на базе компании. В то же время соискатели должны обязательно проживать в той провинции, где находится место работы. Контракты бессрочные и предполагают частичную занятость по пятницам, субботам и понедельникам. При 15-часовой занятости студенты смогут получать от 492 евро в месяц до вычета налогов, а работая по 20 часов - от 656 евро. Есть также варианты работы в будние дни. В этом случае стартовая зарплата составляет 738 евро в месяц. Такие предложения есть, например, в логистическом центре компании в Витории.

Mercadona предлагает вакансии в разных автономных областях Испании. Из последних опубликованных на портале компании - открытые позиции в провинции Барселона.

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