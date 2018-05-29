Испания: Mercadona запустила приложение для покупок онлайн

Вторник, 29 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Mercadona запустила приложение для покупок онлайн

Mercadona - абсолютный лидер Испании в области розничной торговли продуктами питания - предпринимает активные шаги по расширению своего влияния в интернет-пространстве.

На прошлой неделе компания запустила новый онлайн-магазин, услуги которого пока доступны только в Валенсии, а также обновленное мобильное приложение, которое уже можно загрузить бесплатно для iOS и Android.

Приложение очень удобно в использовании, обладает интуитивным интерфейсом, каждый продукт снабжен фотографией, что упрощает навигацию и процесс выбора товара. Помимо этого, в описании каждого товара вы найдете информацию о его питательных свойствах, ингредиентах и содержащихся в нем аллергенах. Минимальная сумма покупки – 50 евро. Еще в 7 евро обойдется подготовка заказа и доставка, пишет espanarusa.com.

Чтобы узнать, доступна ли в вашей местности услуга, предлагаемая приложением, нужно ввести почтовый индекс. Продукты разделены на категории. Также будут доступны секции «Новинки» и «Мои обычные покупки» («Mis habituales»). Доставка заказа будет осуществляться с 7.00 до 22.00 с понедельника по субботу. С понедельника по субботу, с 7.00 до 22.30, работают чат и бесплатная телефонная линия поддержки клиентов (900 500 103).

Mercadona гарантирует максимальное качество и свежесть продуктов: покупки будут доставлены вам в тот же день, и для осуществления доставки компания закупила новый флот транспортных средств, где продукты хранятся при определенном температурном режиме. Подготавливать ваш заказ будут работники Mercadona, которые знают, какого обращения требует тот или иной продукт.

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