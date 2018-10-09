Испания: мэрия Барселоны хочет переименовать проспект Бурбонов

Вторник, 09 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: мэрия Барселоны хочет переименовать проспект Бурбонов

На пленарном заседании в барселонском районе Ноу-Баррис было одобрено предложение о переименовании проспекта Бурбонов в проспект Пятнадцати.

Предложение поддержало муниципальное правительство Ады Колау, Каталонская европейская демократическая партия (PDeCAT) и партия «Левые республиканцы Каталонии» (ERC).

В совете Ноу-Баррис пояснили, что следующим шагом после принятия предложения будет рассмотрение этого вопроса в Комиссии по номенклатуре и проведение соответствующей процедуры, которая может затянуться на пять-восемь месяцев, пишет noticia.ru.

Изначально с инициативой выступили ассоциации жильцов Torre Llobeta-Vilapicina и Taula Unitària de Nou Barris per la República, которые собрали более 1300 подписей в поддержку смены названия. В объединениях отмечают, что Эльс-Кинсе (Els Quinze) – это устоявшееся название района, которое появилось из-за того, что стоимость проезда на трамвае до этого места составляла 15 песет.

В мэрии добавили, что в Барселоне следует сократить «след», который оставили Бурбоны в прошлом.

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