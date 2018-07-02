Испания: мэрия Барселоны против запрета на проституцию

Также она призвала улучшить условия для тех, кто занимается предоставлением сексуальных услуг.

Перес заявила, что социалисты путают понятия «торговля людьми» и «предоставление сексуальных услуг». Она назвала проституцию «такой же достойной работой, как и любая другая» и отметила, что те, кто трудится в этой сфере лишены прав и защиты. Перес подчеркнула, что необходимо защищать права всех женщин, в том числе секс-работниц. Чиновница заверила, что будет продолжать работами над тем, чтобы «обеспечить как можно лучшие условия» для тех, кто занимается проституцией, пишет noticia.ru.

Перес также с сожалением добавила, что клиенты, которые пользуются секс-услугами, подвергаются преследованию, якобы с целью защитить проституток. Сами же они сообщают, что такая практика ведёт к ещё большей незащищённости и вынуждает их скрываться.