Испания: мэрия Барселоны против запрета на проституцию

Понедельник, 02 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: мэрия Барселоны против запрета на проституцию

Советница мэрии Барселоны по делам женщин Лаура Перес раскритиковала предложение Социалистической партии Каталонии о запрете проституции в городе.

Также она призвала улучшить условия для тех, кто занимается предоставлением сексуальных услуг.

Перес заявила, что социалисты путают понятия «торговля людьми» и «предоставление сексуальных услуг». Она назвала проституцию «такой же достойной работой, как и любая другая» и отметила, что те, кто трудится в этой сфере лишены прав и защиты. Перес подчеркнула, что необходимо защищать права всех женщин, в том числе секс-работниц. Чиновница заверила, что будет продолжать работами над тем, чтобы «обеспечить как можно лучшие условия» для тех, кто занимается проституцией, пишет noticia.ru.

Перес также с сожалением добавила, что клиенты, которые пользуются секс-услугами, подвергаются преследованию, якобы с целью защитить проституток. Сами же они сообщают, что такая практика ведёт к ещё большей незащищённости и вынуждает их скрываться.

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