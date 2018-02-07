Испания: мэрия Барселоны собирается пойти навстречу пешеходам

В этом муниципальным властям должна помочь карта проблемных участков, составленная изданием La Vanguardia на основе жалоб местных жителей. Примерами таких участков могут служить улицы Montevideo в районе Педральбес и Taulat в Побленоу, где ширина тротуаров не позволяет разминуться двум пешеходам, а качество покрытия оставляет желать много лучшего, пишет espanarusa.com.

Помимо расширения пешеходной части и ее ремонта решено сделать отдельные парковочные места для мотоциклов, которые порой откровенно мешают свободному проходу по улицам. Придется немного потесниться и велосипедистам, к которым особенно благоволит правительство Ады Колау - в некоторых районах велосипедные дорожки перенесут на проезжую часть.

Наконец, на некоторых улицах будет увеличено время действия зеленого сигнала светофора, который иногда сменяется красным еще до того, как человек - отнюдь не пожилого возраста или катящий коляску с ребенком - пройдет по зебре. Это, в первую очередь, относится к проспекту Meridiana, где скорость движения автомобилей особенно высока. Общая сумма, которую мэрия собирается выделить на эти цели, пока неизвестна, тогда как с 2013 по 2018 год аналогичные работы по благоустройству Барселоны обошлись более чем в 40 миллионов евро.