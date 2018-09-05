Испания: «Меркадона» создает 90 новых рабочих мест

По предварительным данным работу предложат 90 работникам, в основном (79) в провинции Барселона, так как именно там планируется открыть магазин нового типа.

Кроме рабочих мест собственно в границах Барселоны, в первую очередь, в самой столице, «Меркадона» создала 11 рабочих мест в Olot (Girona) и La Seu d'Urgell и Solsona (Lleida).

Пресс-служба «Меркадоны» поясняет, что новая модель магазина, которую они готовятся запустить, предполагает помимо классических отделов еще и пункт разделки мяса, новый отдел колбас с хамоном, в том числе и упакованным, новую секцию суши, обновленный хлебный отдел с автоматической резкой хлеба, а также зону замороженных сладостей.

На настоящее время торговая сеть уже обновила в Каталонии 57 супермаркетов: 37 в 2017-м и еще 20 в текущем году, пишет espanarusa.com.

В дополнение к этому, компания занимается и обучением своих работников из всех отделов: мясного, колбасного, пекарни, фруктов и овощей, рыбного отдела, отдела парфюмерии и косметики, а также кассиров, работников склада, уборщиков и специалистов отдела доставки.

Что касается условий труда, то «Меркадона» предлагает постоянный контракт с первого же дня работы с зарплатой 1312 евро брутто за 40 рабочих часов в неделю и гарантирует ее постепенное повышение.

«Меркадона», в которой на территории Каталонии трудятся 12 895 человек по данным на конец 2017 года, платит работникам со стажем более 4 лет, а это 78% штата, 1775 евро (1462 евро чистыми). Это выше, чем в среднем в отрасли.