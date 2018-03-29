Испания: Месси купил отель на Балеарских островах
Вслед за Криштиану Роналду Лионель Месси также вложил средства в гостиничный бизнес. Выбор игрока «Барселоны» пал на отель на острове Ибица.
По информации местных СМИ, вместе с другими инвесторами аргентинец приобрел Hotel Es Vivé. Управлением отеля, который сменит свое название на MiM Ibiza Es Vivé, будет заниматься Majestic Hotel Group, пишет noticia.ru.
В отеле 52 номера, оформленных в стиле ар-деко. Четыре года назад в гостинице был сделан ремонт.
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