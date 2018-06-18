Испания: метро Бильбао превратилось в галерею ресторанов

По этому случаю станция метро Moyua преобразилась и превратилась в галерею ресторанов.

Местные власти отметили, что инициатива направлена на то, чтобы местные жители почувствовали причастность к мероприятию и в полной мере насладились им. Вдохновение создатели проекта черпали из интерьеров баскских заведений.

Церемония присуждения премии World's 50 best restaurants, которая снискала славу «Оскара в области кулинарии», состоится 19 июня во дворце Эускальдуна. Премия привлечет в Бильбао около тысячи экспертов в кулинарной области: поваров, критиков и журналистов, пишет noticia.ru.

Полная программа мероприятий на 16-20 июня не раскрывается, но известно, что вечером 18 июня на площади в Ашпе-Ачондо (Бискайя) состоится традиционный банкет лучших поваров. 17 июня в Сан-Себастьяне пройдет конференция, посвященная гастрономическим тенденциям, а утром следующего дня в Музее Гуггенхайма в Бильбао пройдет мероприятие, которое будет сочетать в себе искусство и кулинарию.