Испания: между Мадридом и Вальядолидом пустили «винный поезд»

Программа включает поездку туда-обратно на поезде Avant по маршруту Мадрида-Вальядолид и экскурсии по винодельням.

Проект возник в результате договоренности между Renfe, Собранием депутатов Вальядолида и Обществом развития Вальядолида, и направлен на продвижение энотуризма. Всего программа включает 15 таких туров, которые будут проводиться в первую субботу каждого месяца, а также в некоторые праздничные дни, пишет noticia.ru.

В стоимость тура включена поездка на поезде, трансфер на автобусе из Вальядолида на винодельни и обратно, дегустации вина и обед. Первый тур проекта охватил винный регион Сигалес в 12 км от столицы Кастилии и Леона.

«Винный поезд» отправляется со столичной станции Chamartín в 10:15 и прибывает в Вальядолид в 11:20, а обратно выезжает с Campo Grande в 20:35 с прибытием в Мадрид в 21:40. Существует также возможность задержаться подольше и при желании вернуться на следующий день. Стоимость билета составляет 97 евро для взрослых и 14 евро - для детей младше 14 лет.