Испания: мигрантов будут распределять

Понедельник, 13 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: мигрантов будут распределять

Мигрантов в Испании могут начать распределять по разным регионам.

Министр труда, миграции и соцобеспечения Испании Магдалена Валерио призвала к «совместным и скоординированным» действиям центрального правительства, автономных сообществ и местных администраций в целях снижения миграционного давления на страну.

С таким заявлением министр выступила на заседании по анализу миграционной ситуации в Испании, в котором приняли участие представители различных ведомств и организаций.

С начала года в страну прибыло более 22 тысяч нелегалов, что почти равно общему числу мигрантов, пересекших испанскую границу за весь 2017 год, пишет noticia.ru.

На заседании никаких конкретных мер выработано не было, но прозвучало предложение о распределении прибывающих в Испанию мигрантов между автономными сообществами при финансовой поддержке центрального правительства. В первую очередь, регионам, которые в меньшей степени затронуты миграционными потоками, предлагается принимать несовершеннолетних беженцев без сопровождения родителей. В настоящее время на территории Испании, преимущественно в Андалусии, Стране Басков, Сеуте и Мелилье, находится около 8 тысяч мигрантов, которые относятся к этой категории.

В то же время, несмотря на проработку различных альтернатив, министр подчеркнула, что правительство не намерено заниматься урегулированием статуса нелегальных мигрантов, и отметила, что необходимо бороться с эмиграцией в странах происхождения.

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