Испания: Микаэля Шумахера перевезут на Майорку

Информацию подтвердили в мэрии Андрайча, небольшого муниципалитета на юго-западе острова, где супруга гонщика Корина Шумахер приобрела виллу, ранее принадлежавшую бывшему президенту ФК «Реал Мадрид» Флорентино Пересу.

В беседе со швейцарским изданием L'Illustré представители мэрии заверили, что готовятся к прибытию легендарного спортсмена. Дата его приезда неизвестна. Шумахер как гражданин Евросоюза не нуждается в обязательном оформлении разрешения на пребывание, пишет noticia.ru.

Местные службы безопасности также были уведомлены о прибытии знаменитого гонщика, который восстанавливается после тяжелых травм, полученных в результате аварии в 2013 году.

С 2002 года семья Шумахер проживала в швейцарском городе Гланд.

L'Illustré отмечает, что выбор нового места жительства мог быть обусловлен тем, что до трагедии гонщик часто отдыхал на Майорке, и его брат Ральф Шумахер также проводит много времени на острове. К тому же в Андрайче большая немецкая община, которая насчитывает около 3,5 тысяч человек.