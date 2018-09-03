Испания: Мишель Обама пообедала с королевой Софией на Майорке

Воспользовавшись случаем, супруга Барака Обамы встретилась с королевой Софией, и они вместе пообедали в неформальной обстановке.

Мишель Обама остановилась в усадьбе Ses Planes в муниципалитете Эспорлас, которая принадлежит светской львице Мариете Салас. Дом снимает бывший посол США в Испании Джеймс Костос, который, в свою очередь, пригласил госпожу Обама погостить на Майорке. На этой же усадьбе супруга экс-президента США отдыхала и в прошлом году, пишет noticia.ru.

Донья София, как и королева Летисия, поддерживает хорошие отношения с четой Обама.

В последний раз мать короля Испании и Мишель Обама обедали вместе в 2010 году, когда обе находились в статусе супруг действующих глав государств.