Испания: Модрич заплатит миллион евро, чтобы избежать тюрьмы

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич заплатил около 1 млн евро, чтобы прекратить преследование со стороны налоговых органов Испании. Об этом 9 января сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в ноябре 2017 года Модрич был обвинен в нарушениях налогового законодательства Испании, в связи с чем органы по борьбе с экономическими преступлениями предупредили футболиста о возможности открыть против него уголовное дело.

Уточняется, что речь идет о двух нарушениях на общую сумму более 870 тыс. евро. Вместе с процентами долг превышает миллион евро. Модрич выплатил данную сумму, чтобы избежать преследования и возможного тюремного срока, пишет regnum.ru.

Напомним, в 2017 году испанские налоговые органы выдвинули претензии к другому футболисту «Реала» - Криштиану Роналду, который задолжал около 15 млн евро. Также в неуплате обвинялись форвард «Барселоны» Лионель Месси и бывший тренер «Реала» Жозе Моуринью.