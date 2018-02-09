Испания: молодежи Барселоны предложат достойную работу и оплату

Пятница, 09 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: молодежи Барселоны предложат достойную работу и оплату

В рамках ежегодной Недели образования и работы, впервые будет организована ярмарка вакансий для молодежи в возрасте от 16 до 35 лет.

Ее отличительной особенностью является то, что минимальная продолжительность контракта составит 6 месяцев, а минимальная оплата труда - 1000 евро, что можно считать вполне достойными условиями - особенно для тех, кто еще не имеет опыта работы.

По прогнозам муниципальных властей, этот импровизированный рынок труда, вход на который с 14 по 16 марта будет бесплатным, должно посетить более 7000 молодых людей. Свои предложения о работе представят 25 компаний и предприятий, которые будут разделены на семь секторов в зависимости от их направленности. Для того чтобы гарантированно попасть на ярмарку вакансий и не терять время в очереди, нужно будет, начиная с 12 февраля, записаться на официальном сайте данного мероприятия.

Согласно данным по безработице, относящимся к третьему кварталу 2017 года, в Барселоне насчитывается 35,3% молодых людей, которые не имеют работы, что на 5% больше, чем в среднем по Каталонии. Уровень занятости среди барселонской молодежи составляет 26,5%, что также ниже общекаталонского показателя (32%), хотя и превышает средний по Испании (25,6%). Наконец, только 12,7% молодых работников имеют контракты без ограничения по сроку действия, а большинство вынуждено довольствоваться временной работой, пишет espanarusa.com.

Ярмарка пройдет в выставочном комплексе Fira Barcelona с 14 по 17 марта.

Последние новости

    • Португалия: Роналду - «Сейчас я не могу делать то, что делал в 20 лет»

      Нападающий Реала Криштиану Роналду признает, что годы берут свое, но уверен, что еще несколько сезонов проведет на высочайшем уровне.

      Подробнее

    • Португалия: фабрика мобильных телефонов

      Новая производственная мощность появилась в Коруше (Coruche), округ Сантарень.

      Подробнее

    • Испания: Лионель Месси огласил имя будущего ребенка

      Лионель Месси рассекретил на своей странице в Instagram имя будущего ребенка, который должен появится на свет через пару месяцев.

      Подробнее

    • Испания: молодежи Барселоны предложат достойную работу и оплату

      В рамках ежегодной Недели образования и работы, впервые будет организована ярмарка вакансий для молодежи в возрасте от 16 до 35 лет.

      Подробнее

    • Италия: мотоциклист расстрелял прохожих в Пизе

      По меньшей мере, пять человек получили ранения в результате уличной стрельбы в итальянской Пизе.

      Подробнее

    • Взрыв на химическом заводе произошел в Италии

      Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в среду днем на предприятии по переработке промышленных отходов на севере Италии.

      Подробнее

    • Названа причина неизлечимого ожирения

      Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, почему люди с ожирением с трудом избавляются от лишнего веса.

      Подробнее

    • Африканцы научат Европу правильно одеваться

      Британская компания Asos пригласила к сотрудничеству модных блогеров из Кении.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!