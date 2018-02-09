Испания: молодежи Барселоны предложат достойную работу и оплату

Ее отличительной особенностью является то, что минимальная продолжительность контракта составит 6 месяцев, а минимальная оплата труда - 1000 евро, что можно считать вполне достойными условиями - особенно для тех, кто еще не имеет опыта работы.

По прогнозам муниципальных властей, этот импровизированный рынок труда, вход на который с 14 по 16 марта будет бесплатным, должно посетить более 7000 молодых людей. Свои предложения о работе представят 25 компаний и предприятий, которые будут разделены на семь секторов в зависимости от их направленности. Для того чтобы гарантированно попасть на ярмарку вакансий и не терять время в очереди, нужно будет, начиная с 12 февраля, записаться на официальном сайте данного мероприятия.

Согласно данным по безработице, относящимся к третьему кварталу 2017 года, в Барселоне насчитывается 35,3% молодых людей, которые не имеют работы, что на 5% больше, чем в среднем по Каталонии. Уровень занятости среди барселонской молодежи составляет 26,5%, что также ниже общекаталонского показателя (32%), хотя и превышает средний по Испании (25,6%). Наконец, только 12,7% молодых работников имеют контракты без ограничения по сроку действия, а большинство вынуждено довольствоваться временной работой, пишет espanarusa.com.

Ярмарка пройдет в выставочном комплексе Fira Barcelona с 14 по 17 марта.