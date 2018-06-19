Испания: мусор - главный повод для жалоб в Мадриде

Вторник, 19 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: мусор - главный повод для жалоб в Мадриде

Служба по уборке мусора стала лидером по количеству жалоб со стороны жителей Мадрида в прошлом году.

Мэрия испанской столицы представила ежегодный доклад о жалобах и предложениях граждан. В нем собраны данные по всем поданным в прошлом году обращениям, однако известно, что они были обработаны не в полном объеме. Число обработанных рекомендаций, включая предложения, жалобы и пожелания, увеличилось на 3% и превысило 60 тысяч, пишет noticia.ru.

Больше всего жалоб, треть от общего количества, связаны с вопросами экологии. 24% приходятся на дорожное движение, 10% - на общественные места и улицы. В то же время в прошлом году сократилось число жалоб на дорожные службы, которые опустились с первого места на третье.

Жители испанской столицы особенно недовольны новыми контейнерами для сбора мусора, спортивными сооружениями и грязью на дорогах, хотя в этой категории число жалоб сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Мадридцы жалуются на недостаток озеленения, расположение и систему оплаты парковок, недостаточную уборку зеленых зон, состояние тротуаров и проезжей части, а также работу муниципальной полиции. На 135% выросло число обращений, связанных с дорожным строительством и организацией дорожного движения, включая предложения об использовании пустующих территорий, расширении безбарьерной среды, а также жалобы на неудобства из-за проведения работ, недостаток светофоров и дорожных знаков.

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