Испания: музей Пикассо вновь стал самым посещаемым

Это на 8% больше по сравнению с 2016 годом.

Такой прирост во многом был обеспечен летним наплывом туристов, как и в случае с Национальным музеем искусства Каталонии, принявший 869 262 посетителя - на 6% больше, чем годом ранее. Наибольший же прирост аудитории (+16,8%) был зафиксирован в выставочном центре CosmoCaixa, где побывало 884 636 человек, пишет espanarusa.com.

Однако увеличение посещаемости имело место отнюдь не во всех музеях каталонской столицы. В числе тех культурных заведений, в которых было зарегистрировано обратное явление, оказались Фонд Миро (-10%), Центр современного искусства Барселоны - CCCB (-15%) и Музей современного искусства Барселоны - MACBA (-20,11%). Это объясняется, прежде всего, продолжительной забастовкой сотрудников компании Ciut'art, которые занимаются обслуживанием посетителей, а также терактом на Рамбле и событиями, связанными с провозглашением независимости Каталонии.

В наступившем году наибольший интерес у публики должны вызвать сразу несколько крупных экспозиций. Так, с мая по сентябрь в музее Пикассо будут представлены работы художника, имеющие отношение к гастрономии и всему тому, что связано с кухней. В Национальном музее искусства Каталонии летом откроется выставка под названием Gala Dalí, посвященная любимой женщине знаменитого художника. С февраля по май в выставочном зале CaixaForum можно будет увидеть первую в Испании экспозицию, которая расскажет о музыке древних цивилизаций, а в конце сезона здесь будут выставлены различные предметы, принадлежавшие египетским фараонам.