Испания: музей Прадо открывает выставку

Начиная с 19 ноября, когда знаменитому мадридскому музею Прадо исполняется 199 лет со дня основания, там начнет работу выставка, посвященная его 200-летнему юбилею.

Экспозиция под названием «Museo de Prado. 1819–2019», которая будет работать до 10 марта следующего года, расскажет о судьбе этого заведения при различных правителях со времен короля Фернандо VII. По словам директора музея Мигеля Фаломира, организаторы выставки не планировали «устроить блокбастер», а хотели сделать ее привлекательной для посетителей, пишет espanarusa.com.

Всего на выставке будет представлено 168 произведений изобразительного искусства, из которых 34 принадлежат другим музеям. Среди них пока отсутствуют картины голландских живописцев и итальянских художников эпохи раннего Возрождения, а также произведения, выполненные женщинами, но этот пробел решено восполнить в наступающем году.

На новой выставке представлены шедевры таких гениев, как Веласкес, Пикассо, Гойя, Миро, Эль Греко и других. Картины расположены в залах в хронологическом порядке, и первый из них относится к периоду с 1819 по 1833 год. Всего «предъюбилейная» экспозиция занимает восемь залов музея, из которых три последних относятся к ХХ веку.