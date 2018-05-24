Испания: Музей Прадо представил свои новые приобретения

Дороже всего обошлась картина маслом San Juan Bautista en un paisaje («Сан Хуан Баутиста на пейзаже») кисти самого художника, за которую государство заплатило 375 000 евро. Сотрудники музея знали о существовании этой картины из газетной публикации 1935 года, однако вплоть до 2009 года о ее местонахождении было ничего не известно.

Второй новинкой, извлеченной из запасников Прадо, стала медная пластина под названием Auto de Fe celebrada en la Plaza Mayor de Madrid («Аутодафе, состоявшееся на Plaza Mayor в Мадриде»), которая имеет отношение как к книге Хосе де Ольмо, так и к одноименной картине Франсиско Риси. Это произведение искусства, обошедшееся в 6000 евро, будет выставлено в течение трех месяцев в связи с празднованием 400-летнего юбилея главной площади Мадрида, пишет espanarusa.com.

Наконец, третьим приобретением оказалась акварель авторства Луиса Парет-и-Алькасара Una celestina y los enamorados («Монашка-целестинка и влюбленные»), которая считается одним из наиболее значимых произведений испанского искусства XVIII века. В коллекции Прадо насчитывается порядка 50 картин и рисунков этого художника, который завоевал известность, изображая сцены из жизни королевской семьи. Акварель, стоимость которой составила 130 000 евро, также можно будет увидеть в течение трех месяцев.