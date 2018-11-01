Испания: музей Прадо представляет картины Гойи

Четверг, 01 Ноябрь 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Досуг

Испания: музей Прадо представляет картины Гойи

До недавнего времени Франсиско Гойя считался скептиком и неверующим человеком.

Эта идея, унаследованная от эпохи романтизма, теперь пересматривается, во многом благодаря знакомству широкой публики с картинами художника, ранее хранившимися в частных коллекциях, а также благодаря анализу его фресок и живописных алтарных работ.

С сегодняшнего дня в музее Прадо будет выставлена картина, привезенная из коллекции Escuelas Pías (Мадрид), которая посвящена последнему причастию Сан Хосе де Саласанс.

Картина размером 303 x 222 см написана Гойей в 1819 году – два года спустя после его работы над алтарем святых Хусты и Руфины в севильском соборе, пишет espanarusa.com.

По мнению экспертов, фигуры на картине представляют традиционную для западного искусства тему трех возрастных этапов в жизни человека, кротость перед лицом насилия и контраст света и тени как метафорическое выражение мыслей героев картины.

Увидеть это уникальное произведение можно в одном из залов музея Прадо, посвященных творчеству Франсиско Гойи, где находятся также и другие работы художника, подтверждающие его возвращение к христианским воззрениям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • В Португалии обнаружили "вторжение" эвкалиптов

      В Португалии на пострадавших от лесных пожаров территориях стали активно расти эвкалипты.

      Подробнее

    • Португалия: «НЕТ» животным в цирках!

      В цирках Португалии запретили представления с участием диких животных.

      Подробнее

    • Испания: музей Прадо представляет картины Гойи

      До недавнего времени Франсиско Гойя считался скептиком и неверующим человеком.

      Подробнее

    • В Испании проведена операция по борьбе с наркоторговлей

      Эпицентром операции по борьбе с наркоторговлей стал барселонский район Раваль, именно там наблюдается высокая концентрация наркопритонов.

      Подробнее

    • Италия: Кубица заявил о желании перейти в «Феррари»

      Резервный пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Роберт Кубица подтвердил, что может перейти в «Феррари».

      Подробнее

    • Италия: власти Венето оценили ущерб от урагана

      Общий ущерб для страны предварительно оценивается в несколько миллиардов евро.

      Подробнее

    • Мировой рейтинг стран и регионов по знанию английского языка

      Швеция заняла первое место в мировом рейтинге стран и регионов по знанию английского языка.

      Подробнее

    • Forbes назвал пять лучших фильмов ужасов года

      Лучшим хоррором по версии журнала признан фильм "Реинкарнация".

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья