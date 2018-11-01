Испания: музей Прадо представляет картины Гойи

Эта идея, унаследованная от эпохи романтизма, теперь пересматривается, во многом благодаря знакомству широкой публики с картинами художника, ранее хранившимися в частных коллекциях, а также благодаря анализу его фресок и живописных алтарных работ.

С сегодняшнего дня в музее Прадо будет выставлена картина, привезенная из коллекции Escuelas Pías (Мадрид), которая посвящена последнему причастию Сан Хосе де Саласанс.

Картина размером 303 x 222 см написана Гойей в 1819 году – два года спустя после его работы над алтарем святых Хусты и Руфины в севильском соборе, пишет espanarusa.com.

По мнению экспертов, фигуры на картине представляют традиционную для западного искусства тему трех возрастных этапов в жизни человека, кротость перед лицом насилия и контраст света и тени как метафорическое выражение мыслей героев картины.

Увидеть это уникальное произведение можно в одном из залов музея Прадо, посвященных творчеству Франсиско Гойи, где находятся также и другие работы художника, подтверждающие его возвращение к христианским воззрениям.