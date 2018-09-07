Испания: Музей Прадо вошел в пятерку лучших в мире

Первое место в мире занимает Музей Орсе в Париже. Музей Прадо также обошли Мемориал 11 сентября и Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Британский музей в Лондоне, пишет noticia.ru.

В десятку лучших музеев Испании, помимо столичного Прадо, вошли Музей Тиссена-Борнемисы (Мадрид), Город искусств и наук (Валенсия), Музей Гуггенхайма (Бильбао), Центр искусств королевы Софии, Дом-музей Хоакина Сорольи (Мадрид), Фонд Сесара Манрике (Лас-Пальмас), Театр-музей Дали (Фигерас), Национальный археологический музей (Мадрид) и Музей Пикассо (Барселона).

TripAdvisor также сообщает, что за последний год число входных билетов в музеи, приобретенных испанцами, выросло на 92%.