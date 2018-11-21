Испания: Музею Прадо исполнилось 199 лет

С этого момента начались официальные мероприятия, посвященные двухсотлетнему юбилею, которые будут продолжаться весь ближайший год.

Первым масштабным событием стала выставка Museo del Prado 1819-2019. Un lugar de memoria («Музей Прадо 1819-2019. Место памяти»), посвященная истории музея. Ее открыли король Испании Фелипе VI и королева Летисия. На выставке представлено 168 знаковых для учреждения работ, дополненных фотографиями, плакатами, книгами, картами, графическими и аудиовизуальными материалами.

Кроме того, по случаю торжества с 23 по 25 ноября вход в крупнейший музей страны будет бесплатным, пишет noticia.ru.

К юбилею Музей Прадо запустил краудфандинговую кампанию для приобретения в коллекцию работы Симона Вуэ «Портрет девочки с голубем», на который уже собрано 120 тысяч евро из 200 тысяч.

Музеи со всего мира поздравили коллег, а также похвалили их за большую работу по развитию, проделанную в последние годы. Парижский Лувр, Нью-Йоркский музей современного искусства, Лондонская национальная галерея и Галерея Уффици во Флоренции дали высокую оценку «волшебной трансформации» и «выдающейся коллекции». Представители музеев с мировыми именами отметили, что Музей Прадо достиг успехов не только благодаря коллекции, но и международным программам, выставкам, академическим исследованиям и работе по реставрации.