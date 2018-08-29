Испания: мужчину сбил 250-килограммовый шар на фестивале

Среда, 29 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: мужчину сбил 250-килограммовый шар на фестивале

Молодой человек пострадал во время традиционного забега на фестивале в Матаэльпино (Мадрид).

250-килограммовый шар, от которого убегали участники, придавил его к двери, в результате чего мужчина получил травму головы.

Пострадавшему оказали первую помощь на месте и эвакуировали вертолетом в ближайшую больницу, пишет noticia.ru.

Забег задумывался как гуманная альтернатива традиционным испанским энсьерро. Участники бегут по узким улочкам города от гигантского полистиролового шара, покрытого толстым слоем резины. На его поверхности изображен символический бык.

Муниципалитет Матаэльпино, расположенный в 50 км от испанской столицы, стал первопроходцем в использовании шаров в таких мероприятиях. Энсьерро с шарами проводится здесь на протяжении семи лет и не впервые заканчивается травмами участников. В 2017 году один человек оказался в коме после того, как шар сбил его с ног, другой – был госпитализирован с переломом трех ребер.

В администрации Матаэльпино пообещали сделать забег более безопасным, а также распространять больше информации о мерах предосторожности.

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