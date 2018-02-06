Испания: на автомобильном заводе стали использовать экзоскелеты

Валенсийский завод Ford, выпускающий автомобили марок Kuga, Mondeo, S-MAX, Galaxy y Transit Connect, стал первым предприятием испанского автомобилестроения, на котором начали применять экзоскелеты для оптимизации производственного процесса. Данное нововведение должно существенно повысить производительность труда и свести к минимуму риск травм, так как рабочие, стоящие на конвейере, теперь могут выполнять все те же самые манипуляции, затрачивая меньше усилий, пишет espanarusa.com.

При использовании этого технического приспособления, изготовленного из титана и углеродного волокна, основная нагрузка перемещается с плеч и спины на бедра, что снижает усталость - особенно при выполнении однообразных движений. Оно также позволяет поднимать предметы весом более трех килограмм, находясь в напряженной позе, без каких-либо последствий для здоровья. По словам самих рабочих, благодаря экзоскелетам, которых пока насчитывается девять штук на сто человек, они стали чувствовать себя лучше и сравнивают ощущения с занятиями в тренажерном зале.

Как показывает практика, после внедрения экзоскелетов на заводах компании Ford в других странах мира, число инцидентов на рабочем месте пошло на спад, а эргономические проблемы сотрудников, занятых тяжелым физическим трудом, сократились на 90%.