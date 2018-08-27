Испания: на Балеарских островах запретят дизельные автомобили

Так, с 2025 года на остров нельзя будет ввозить автомобили и мотоциклы с дизельным двигателем. Впоследствии, начиная с 2035 года, этот запрет распространится и на бензиновые транспортные средства.

Под запрет не попадают автомобили, зарегистрированне на Балеарских островах до вступления закона в силу. Они смогут передвигаться по архипелагу вплоть до завершения срока службы, пишет noticia.ru.

Многочисленные компании проката, которые работают на островах, должны будут включить в свой автопарк электромобили или автомобили, не загрязняющие окружающую среду. Начиная с 2020 их доля должна составлять 2% автопарка. Постепенно она будет увеличиваться и к 2035 году достигнет 100%. Компании также будут обязаны регулярно информировать Правительство об общем количестве транспортных средств, загрязняющих окружающую среду.

Долгосрочные планы Балеарских властей предполагают, что к 2050 году 100% автомобилей на острове будут электрическими.

В рамках плана по улучшению экологии также предусмотрена масштабная установка солнечных батарей и постепенное закрытие загрязняющих окружающую среду электростанций.