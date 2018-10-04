Испания - на четвертом месте в Европе по числу инженеров и ученых

В 2017 их стало на 2% больше по сравнению с предыдущим годом, а общее количество инженеров и ученых в ЕС достигло 16,5 млн человек.

По странам абсолютные цифры зависят от численности населения, а самая высокая доля таких специалистов зарегистрирована в Соединенном Королевстве и Германии – по 19%. В Испании количество инженеров и ученых превышает 1,3 млн человек, что составляет 8% от их общего числа в Европе. Таким образом Испания заняла четвертое место, уступив по этому показателю Франции (10%), но обогнав такие страны как Польша (7%) и Италия (6%), пишет noticia.ru.

По данным IEE, количество инженеров и ученых значительно выросло по сравнению с показателями пятилетней давности, когда в ЕС работало в общей сложности 11 млн человек с такой профессиональной подготовкой.