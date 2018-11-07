Испания: на фабриках оливкового масла в Хаэне пройдут проверки
На фабриках оливкового масла в Хаэне пройдут проверки из-за недовеса.
Гражданская гвардия объявила о проведении внеплановых проверок на фабриках по производству оливкового масла в Хаэне, чтобы убедиться в соблюдении правил взвешивания продукции.
Инициативу поприветствовали фермеры провинции, выращивающие оливки, поскольку они неоднократно высказывали подозрения о том, что их обманывают при взвешивании.
В Союзе мелкого фермерства Хаэна отметили, что многие производители оливок не доверяют весам на предприятиях. По их словам, на протяжении многих лет они призывали провести инспекции на фабриках, пишет noticia.ru.
В объединении добавили, что проверки Гражданской гвардии позволят придать процессу прозрачности, развеять сомнения фермеров и выявить возможные нарушения.
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