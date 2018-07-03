Испания: на фасаде Храма Святого Семейства установили крест

Креу-Глориоса представляет собой гигантскую конструкцию весом в 18 тонн. Высота креста составляет 7,5 м, а ширина - 4,25 м. Крест возвышается над портиком и композицией из 36 шестиугольных призм на 18 колоннах, пишет noticia.ru.

На время проведения работ по установке нового элемента фасада движение на улице Сарденья было частично перекрыто. С помощью подъемного крана крест водрузили на платформу, при этом специалисты отметили сложность этой операции в связи с объемами и формой креста.

Это триумфальный крест, и на нем нет изображения Христа. Он фигурирует в описаниях к оригинальному проекту Антонио Гауди, а также его можно увидеть на первых набросках архитектора для фасада Страстей, которые датируются 1892 годом.