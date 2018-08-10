Испания: на Форментере мужчина упал с балкона отеля
23-летний мужчина получил серьезные травмы, упав с балкона своего номера в отеле на острове Форментера.
Отель расположен у пляжа Es Pujols. Как сообщили в экстренной службе, инцидент произошел около 05:45 в пятницу, 20 июля. Молодой человек упал со второго этажа и от ударов о землю получил несколько переломов, в том числе сломал челюсть, пишет noticia.ru.
Реанимационная бригада доставила пострадавшего в больницу Форментеры, откуда его позже перенаправили в больницу Can Misses на Ибице.
Число жертв «балконинга» на Балеарских островах постоянно растет. На Майорке по причине падений с балконов и террас с начала года погибло семь туристов.
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