Испания: на Форментере мужчина упал с балкона отеля

Отель расположен у пляжа Es Pujols. Как сообщили в экстренной службе, инцидент произошел около 05:45 в пятницу, 20 июля. Молодой человек упал со второго этажа и от ударов о землю получил несколько переломов, в том числе сломал челюсть, пишет noticia.ru.

Реанимационная бригада доставила пострадавшего в больницу Форментеры, откуда его позже перенаправили в больницу Can Misses на Ибице.

Число жертв «балконинга» на Балеарских островах постоянно растет. На Майорке по причине падений с балконов и террас с начала года погибло семь туристов.