Испания: на Ибице нашли мертвую акулу

Вторник, 19 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: на Ибице нашли мертвую акулу

Сотрудники Балеарского института природы обнаружили на прошлой неделе у бухты Эс-Фреус на Ибице тело акулы.

В администрации природного парка Сес-Салинес сообщили, что найденная особь - самка шестижаберной акулы. Длина ее тела составляет 3,3 метра, пишет noticia.ru.

За день до обнаружения находки поступали сообщения о том, что в этой местности была замечена акула. Специалисты полагают, что животное умерло незадолго до обнаружения. Это уже второй шестижаберник, найденный на Ибице мертвым за последний месяц, хотя этому виду не свойственно подниматься на поверхность. По мнению экспертов, это явление может быть связано с поиском пищи.

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