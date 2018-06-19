Испания: на Ибице нашли мертвую акулу

В администрации природного парка Сес-Салинес сообщили, что найденная особь - самка шестижаберной акулы. Длина ее тела составляет 3,3 метра, пишет noticia.ru.

За день до обнаружения находки поступали сообщения о том, что в этой местности была замечена акула. Специалисты полагают, что животное умерло незадолго до обнаружения. Это уже второй шестижаберник, найденный на Ибице мертвым за последний месяц, хотя этому виду не свойственно подниматься на поверхность. По мнению экспертов, это явление может быть связано с поиском пищи.