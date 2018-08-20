Испания: на Ибице в сентябре состоится фестиваль пива

Понедельник, 20 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: на Ибице в сентябре состоится фестиваль пива

В выставочном центре Ибицы 14-16 сентября пройдет ежегодная Ярмарка пива, на которой будут представлены порядка 170 сортов пенного напитка со всего мира.

Кроме пива посетителям обещают вкусную еду, живую музыку и танцы.

По словам организаторов, в 2017 году фестиваль посетило более 10 тысяч человек. В нынешнем году мероприятие будет проходить в одиннадцатый раз.

На открытии ярмарки 14 сентября в 19:00 танцевальная группа Colla de Sa Bodega познакомит зрителей с фольклорными танцами острова Ибица. Музыка будет также звучать в исполнении местных коллективов, пишет noticia.ru.

В этом году фестиваль организован в сотрудничестве с Федерацией больных синдромом Аспергера. У стенда ассоциации можно будет ознакомиться с ее деятельностью на Балеарских островах и в остальной части Испании, а также сделать пожертвования, купить лотерейный билет, символический браслет или домашний десерт в поддержку организации.

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