Испания: на Ибице запретят веселящий газ

Нарушителям грозят штрафы от 750 до 1500 евро.

Вопрос был поднят на рассмотрение на фоне растущего потребления «веселящего газа» на острове. По информации местных СМИ, в Сан-Антонио этим летом десятки молодых людей регулярно собираются в районе Сес-Вариадес, чтобы вместе употреблять это вещество, вызывающее состояние эйфории и с опьянения. В подтверждение тому – многочисленные металлические капсулы и сдутые воздушные шары, которые используются для вдыхания газа.

Отмечается, что оксид азота может быть крайне опасным для здоровья, в особенности в сочетании с другими психотропными веществами. Вдыхание одного лишь газа может привести к затруднениям в дыхании, падению артериального давления, потере сознания и даже сердечным приступам, а продолжительное употребление приводит к анемии, повреждениям спинного мозга и центральной нервной системы. Подчеркивается, что оксид азота может употребляться лишь в медицинских целях при согласовании с врачом, пишет noticia.ru.

С октября текущего года в Сан-Антонио планируется ввести запрет на продажу, рекламу или предоставление доступа к оксиду азота, а также его употребление. Штрафы за эти действия будут достигать 1500 евро, а в случае с несовершеннолетними – 3000 евро.