Испания: на Канарах можно будет забронировать лежаки в отелях
Туроператор Thomas Cook запускает новую услугу для своих клиентов, которые отныне смогут заранее бронировать лежаки в отелях.
Услуга будет доступна, начиная с февраля, в трех отелях туроператора на Канарских островах и не распространяется на общественные пляжи. Стоимость бронирования составляет 25 евро на человека, пишет noticia.ru.
В компании называют сервис инновационным и отмечают, что его введение направлено на модернизацию пакетных туров и адаптацию этого вида отдыха к потребностям современных туристов, которые нуждаются в индивидуальном подходе.
С помощью новой услуги Thomas Cook намерена избежать повторения прошлогодних инцидентов, когда десятки туристов на Канарских островах стояли в очереди в ожидании открытия бассейнов, чтобы занять лежаки.
К лету 2018 года компания собирается сделать сервис предварительного заказа лежаков доступным в 30 отелях.
При бронировании лежака постояльцам отелей предоставляется план бассейна с указанием сторон света, чтобы туристы могли выбрать место, в соответствии со своими предпочтениями, и спланировать время нахождения на солнце и в тени.