Испания: на Канарах можно будет забронировать лежаки в отелях

Услуга будет доступна, начиная с февраля, в трех отелях туроператора на Канарских островах и не распространяется на общественные пляжи. Стоимость бронирования составляет 25 евро на человека, пишет noticia.ru.

В компании называют сервис инновационным и отмечают, что его введение направлено на модернизацию пакетных туров и адаптацию этого вида отдыха к потребностям современных туристов, которые нуждаются в индивидуальном подходе.

С помощью новой услуги Thomas Cook намерена избежать повторения прошлогодних инцидентов, когда десятки туристов на Канарских островах стояли в очереди в ожидании открытия бассейнов, чтобы занять лежаки.

К лету 2018 года компания собирается сделать сервис предварительного заказа лежаков доступным в 30 отелях.

При бронировании лежака постояльцам отелей предоставляется план бассейна с указанием сторон света, чтобы туристы могли выбрать место, в соответствии со своими предпочтениями, и спланировать время нахождения на солнце и в тени.