Испания: на Канарах пройдет Европейская сырная ярмарка

Запланированы различные тематические мероприятия, включая дегустации и детские представления.

По словам местных властей, ярмарка должна не только презентовать «гастрономическое сокровище», но и отдать дань уважения канарским сыроделам, которые сохранили традиционные рецепты домашнего сыра.

В ярмарке примут участие производители из Кабралеса (Астурия), Касар-де-Касерес (Эстемадура), Маона (Менорка), Идиасабаля (Страна Басков), Вильялуэнга-дель-Росарио (Кадис), Риполлеса (Жирона), а также из португальской Низы и Фундана.

Программа ярмарки предполагает разнообразные мероприятия, в том числе выставки, дегустации, музыкальные выступления, а также детские представления, с помощью которых самым маленьким расскажут о традициях сыроделия, пишет noticia.ru.

В местной администрации также заявили, что хотели бы сделать Канары ежегодным местом проведения ярмарки. Отмечается, что Канарские острова являются крупнейшим производителем сыра, а также регионом с самым внушительным числом наград. Так, на последнем конкурсе World Cheese Awards Канары были удостоены 36 премий.