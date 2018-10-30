Испания: на Канарах стало одним обитаемым островом больше

Он стал восьмым населенным островом архипелага.

В общей сложности в состав архипелага входит 13 островов, и отныне лишь пять из них считаются необитаемыми. Тем не менее, с точки зрения административного управления, Ла-Грасьоса будет относиться к острову Лансароте, что означает, что местных администраций по-прежнему будет семь.

Новый устав содержит и другие изменения. Властям Канарских островов были предоставлены более широкие возможности самоуправления на побережье и в прибрежных водах, пишет noticia.ru.

Изменения также коснулись избирательной системы. Председатель канарского правительства отныне имеет право распустить законодательную палату региона и созвать досрочные выборы.

Кроме того, вводится и новый Экономический и налоговый режим, который, среди прочего, предусматривает льготы для жителей Канарских островов при поездках на континентальную часть Испании по воде и по воздуху.