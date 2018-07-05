Испания: на Канарах украли гроб из катафалка

Четверг, 05 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: на Канарах украли гроб из катафалка

Испанская полиция задержала в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария двух молодых людей в возрасте 24 и 26 лет, которых подозревают в краже гроба.

Гроб был похищен из катафалка, припаркованного на улице.

В полицию поступило сообщение о том, что двое подозрительных молодых людей несут гроб по улице Пасео-Сан-Хосе. Позже один из сотрудников похоронного агентства заявил о похищении гроба и чемоданчика со средствами для посмертного макияжа, который также находился внутри ритуального автомобиля. Краденное имущество оценивалось в сумму более 1500 евро, пишет noticia.ru.

В соответствии с информацией, полученной от очевидца, который заметил мужчин с гробом, сотрудники полиции отправились к дому, где предположительно проживали злоумышленники. Там они обнаружили одного из мужчин, который признался в содеянном и вернул гроб и чемоданчик.

После этого агенты приступили к поискам его сообщника. В течение нескольких часов в полицию поступило сообщение о неадекватном поведении некого молодого человека, которым оказался второй соучастник преступления. В беседе с правоохранителями он заявил, что его заставили участвовать в краже путем угроз и запугивания.

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