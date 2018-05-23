Испания: на Канарах введут ограничения на сдачу жилья туристам

Законопроект предполагает введение запрета на сдачу жилья в аренду в туристических зонах с некоторыми исключениями на усмотрение местных властей.

Как сообщили в региональном правительстве, обновление нормативно-правовой базы направлено на то, чтобы сделать аренду более доступной для местных жителей, а также чтобы предотвратить «беспорядочный рост» туристического жилья.

Декрет установит разные категории для владельцев отпускного жилья. Так, сдача жилых помещений владельцами трех и более домов или квартир будет относиться в разряд профессиональной деятельности, для которой должны будут соблюдаться требования по минимальному количеству работников и оборудования. Для местных компаний сохраняется возможность определения более гибких условий, пишет noticia.ru.

Для жилья, которое сдается с помощью онлайн-платформ бронирования, документ предусматривает требование об обязательном наличии регистрационного номера.

В регионе планируется проводить проверки на предмет соответствия новым требованиям, в которых будет задействовано 14 инспекторов.

Законопроект должен быть согласован различными департаментами регионального правительства и консультационного совета, и может вступить в силу к концу этого года.