Испания: на Коста-Брава открывается сезон заплывов в открытом море

Идея заплывов в открытом море появилась в 2014 году. К проекту присоединились около двух десятков муниципалитетов на побережье Коста-Брава. Заплывы рассчитаны на разную аудиторию. В этом году организаторы обещают новые развлечения, в том числе для новичков и любителей сноркелинга, пишет noticia.ru.

Во время проведения заплывов организуются обозначенные маршруты. Среди предлагаемых вариантов - Swim Breakfast in Costa Brava, который состоится рано утром 20 июля, 10 августа и 22 сентября в Калелья-де-Палафружель, и завершится традиционным завтраком на пляже. 19 мая, 30 июня и 6 октября на пляже Platja d'Aro будет организован заплыв на закате Sunset Swim Experience, а на 28 июля, в полнолуние, запланирован ночной заплыв Swim by Moonlight, конечной точкой которого станет бухта Илья-Роха.