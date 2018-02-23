Испания: на курорте Сьерра-Невада начнут увольнять сотрудников

Ассоциация предпринимателей Сьерры-Невады предупредила сотрудников о том, что, если они продолжат устраивать забастовки, компании будут вынуждены приступить к увольнениям. Очередная забастовка работников Cetursa Remontes запланирована на субботу, 24 февраля, тогда как именно на выходные дни приходится основной объем работы курорта.

Напомним, что горнолыжная станция Сьерра-Невада была закрыта в прошлую субботу из-за забастовки, организованной комитетом работников компании Cetursa-Remontes, повлекшей за собой остановку работы всех механических средств. По подсчетам компании Cetursa, потери из-за остановки работы станции составили 1,3 млн евро, пишет espanarusa.com.

Президент комитета работников Cetursa-Remontes Мигель Анхель Варгас объяснил, что сотрудники готовы вести переговоры, однако в настоящий момент руководство компании не сделало никаких шагов к налаживанию диалога, что помогло бы достичь соглашения и избежать дальнейших забастовок.

Около 200 работников, которым компания угрожает увольнением, проведут сегодня вечером новое собрание, где обсудят текущую ситуацию и примут решение о том, проводить ли забастовку в субботу.