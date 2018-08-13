Испания: на некоторых пляжах запретили курить

Курить отныне нельзя на всей территории пляжа Sa Boadella и в определённых зонах на четырёх других пляжах муниципалитета.

Места, где курение запрещено, обозначены специальными флажками с надписями на разных языках. Кроме того, работники пляжей сами предупреждают отдыхающих о новых правилах, пишет noticia.ru.

Запрет был одобрен местными властями ещё в начале года, но полностью вступил в силу лишь с началом летнего сезона.

В мэрии пояснили, что такие меры решили ввести для пляжей, удостоенных знака качества – «голубого флага», свидетельствующего о хорошем состоянии побережья.

Зоны, свободные от курения, в первую очередь, охватывают участки с малой глубиной, наиболее подходящие для семейного отдыха с детьми.

В борьбе за чистоту побережья на других пляжах, где курение по-прежнему разрешено, отдыхающим раздают пепельницы.