Испания: на некоторых пляжах запретили курить
Власти Льорет-де-Мар (Жирона) ввели запрет на курение на некоторых участках на побережье.
Курить отныне нельзя на всей территории пляжа Sa Boadella и в определённых зонах на четырёх других пляжах муниципалитета.
Места, где курение запрещено, обозначены специальными флажками с надписями на разных языках. Кроме того, работники пляжей сами предупреждают отдыхающих о новых правилах, пишет noticia.ru.
Запрет был одобрен местными властями ещё в начале года, но полностью вступил в силу лишь с началом летнего сезона.
В мэрии пояснили, что такие меры решили ввести для пляжей, удостоенных знака качества – «голубого флага», свидетельствующего о хорошем состоянии побережья.
Зоны, свободные от курения, в первую очередь, охватывают участки с малой глубиной, наиболее подходящие для семейного отдыха с детьми.
В борьбе за чистоту побережья на других пляжах, где курение по-прежнему разрешено, отдыхающим раздают пепельницы.
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