Испания: на один день такси Барселоны станут бесплатными

Понедельник, 06 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: на один день такси Барселоны станут бесплатными

Таксисты крупных испанских городов Испании решили в среду прекратить забастовку, которая продолжалась 5 дней.

В Барселоне службы такси дополнительно пообещали в сентябре устроить бесплатный день поездок на такси, чтобы компенсировать неудобства, доставленные горожанам и туристам во время акции, направленной против компаний VTC.

На пресс-конференции представители сектора такси назвали эту инициативу символической. Точную дату, когда такси станут бесплатными, ещё предстоит определить. В Élite Taxi также принесли свои извинения за нападения на автомобили компаний Uber и Cabify, назвав эти случаи «сопутствующим ущербом». Водители заявили, что такси, дошли до таких мер, поскольку другого выхода у них не было, пишет noticia.ru.

По поводу обещаний министерства развития, в Élite Taxi со скепсисом отметили, что придётся ждать, пока они будут выполнены. С другой стороны, таксисты уверены, что теперь власти понимают, что сектор такси представляет собой сплочённый коллектив, который способен отстаивать свои права.

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