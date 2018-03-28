Испания на первом месте по употреблению антибиотиков

По прошествии 15 лет первые два места заняли Турция и Тунис, а третье по-прежнему осталось за Испанией. Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром по политике, экономике и динамике заболеваний (CDDEP), за этот период времени потребление антибиотиков в стране выросло на 35%, что является одним из признаков злоупотребления этим видом лекарств.

По тому числу доз, что употребляют испанцы, из числа европейских стран, сравниться с ними могут только жители Греции, Румынии и Франции, которые заняли по данному показанию 4-е, 6-е и 8-е места соответственно. При этом учитывались только те антибиотики, которые были проданы по рецепту, выписанному врачом государственного медицинского учреждения, пишет espanarusa.com.

Меньше всего злоупотребляют антибиотиками в Норвегии, Швеции, Голландии, Германии и Швейцарии, где действуют хорошо развитые «антимикробные» программы. Кроме того, в некоторых из этих стран получить лекарство по рецепту в аптеке можно только через 24 или 48 часов, когда становится ясно, что без его применения уже не обойтись. В Испании же сложилась своеобразная «культура потребления», когда и пациенты, и врачи хотят таким образом перестраховаться и вылечить болезнь наверняка. В то же время Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что в ближайшие десятилетия произойдет резкое увеличение смертности от инфекций, вызванных так называемыми супербактериями и теми бактериями, что уже выработали устойчивость к воздействию антибиотиков.