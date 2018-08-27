Испания: на Пласа-Майор будет больше зелени

В конце сентября на площади обновят уличные элементы и мебель и разместят более 1100 растений и кустов.

Проектом занимается столичная мэрия и Ассоциация рестораторов Пласа-Майор и района Астуриас. Инициатива направлена на то, чтобы напомнить о «зеленом наследии», которым обладала испанская столица в 19 веке, а также сделать площадь более уютной.

На Пласа-Майор появятся растения в кадках, которые будут разделять террасы ресторанов. Среди них будет множество хвойных, вечнозеленых и цветущих растений. Для всех террас закупят кадки в едином стиле от итальянских дизайнеров, пишет noticia.ru.

Заведения в сумме планируют выделить порядка 400 тысяч евро на то, чтобы обновить террасы.