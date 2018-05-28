Испания: на пляжах Барселоны станет меньше киосков

Понедельник, 28 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: на пляжах Барселоны станет меньше киосков

Чтобы разгрузить пляжи, мэрия Барселоны ввела 39 новых правил, которые будут действовать во время купального сезона.

Городские власти решили сократить на 75% количество зонтиков на пляжах: с 2300 до 575 штук. Гамаков станет вполовину меньше: 1150 против прошлогодних 2300. Число киосков и баров на пляжах сократится на 25%, с 20 до 15 заведений.

Как сообщили в мэрии, нововведения коснутся в первую очередь самых популярных пляжей: Barceloneta, Somorrostro, Sant Sebastià i Sant Miquel и Nova Icària.

Кроме того, городская администрация договорилась с организаторами турниров по пляжному волейболу о переносе этих соревнований на период с октября по апрель. Еще одно новшество касается пляжных заведений, которые с 1 июня должны будут в обязательном порядке использовать многоразовую посуду, пишет noticia.ru.

В мэрии также особо отмечают создание специальной зоны на пляже Llevant, которая приспособлена для людей с ограниченными возможностями и оснащена всем необходимым оборудованием.

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