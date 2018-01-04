Испания: на пляжах Марбельи установят спасательные платформы

С помощью тросов длиной 400 метров к платформе будут крепиться «оранжевые точки» - спасательные пояса яркого цвета. Механическая конструкция позволит притянуть трос к надувной платформе.

Приспособление может спасти жизнь купающимся при отсутствии на пляже дежурных спасателей. На платформе также установлено устройство, которое автоматически направляет сигнал в службу спасения, пишет noticia.ru.

В 2018 году платформы появятся на пляжах La Venus, Cabopino и San Pedro.