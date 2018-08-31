Испания: на пляжах Торрокса появится бесплатный WiFi

Нововведение пообещали запустить уже на этой неделе на пляжах Ferrara и El Morche.

Как отметили представители властей и сектора бизнеса, появление беспроводного соединения сделает местное побережье еще более привлекательным. В мэрии подчеркнули, что это первый подобный проект в этой местности, который потребовал значительной подготовительной работы, пишет noticia.ru.

Муниципальные власти напомнили и о других инициативах этого года, направленных на повышение комфорта для жителей и гостей Торрокса, таких как открытие пляжа для собак и создание зон для некурящих.

WiFi на пляжах будет работать весь год. Радиус покрытия составляет около 200 м. Проект был реализован при участии пляжных заведений, киосков и баров. Первые точки беспроводного интернета появились в барах Laguna на пляже Ferrara и Cacola на El Morche.