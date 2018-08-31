Испания: на пляже задержан мужчина

Пятница, 31 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: на пляже задержан мужчина

В Валенсии задержали мужчину, который не хотел выходить из моря, несмотря на красный флаг.

Мужчина, отдыхавший на пляже Даймуса (Валенсия), был задержан Гражданской гвардией за то, что отказывался выходить из воды, несмотря на вывешенный красный флаг, и не подчинялся требованиям представителей власти.

Почти два часа спасатели и агенты Гражданской гвардии убеждали жителя Мадрида выйти на берег, пытаясь донести до него опасности, связанные с нахождением в воде в плохую погоду, однако, мужчина не поддавался на уговоры. В конечном итоге один из агентов Гражданской гвардии сам залез в воду и силой вытащил его на берег. На пляже на мужчину надели наручники и увели под пристальными взглядами десятков зевак, пишет noticia.ru.

Красный флаг означает полный запрет на купание на пляже в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые могут представлять угрозу для жизни человека. За нарушение правил мужчине грозит штраф до 3 тысяч евро.

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