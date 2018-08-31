Испания: на пляже задержан мужчина

Мужчина, отдыхавший на пляже Даймуса (Валенсия), был задержан Гражданской гвардией за то, что отказывался выходить из воды, несмотря на вывешенный красный флаг, и не подчинялся требованиям представителей власти.

Почти два часа спасатели и агенты Гражданской гвардии убеждали жителя Мадрида выйти на берег, пытаясь донести до него опасности, связанные с нахождением в воде в плохую погоду, однако, мужчина не поддавался на уговоры. В конечном итоге один из агентов Гражданской гвардии сам залез в воду и силой вытащил его на берег. На пляже на мужчину надели наручники и увели под пристальными взглядами десятков зевак, пишет noticia.ru.

Красный флаг означает полный запрет на купание на пляже в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые могут представлять угрозу для жизни человека. За нарушение правил мужчине грозит штраф до 3 тысяч евро.