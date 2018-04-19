Испания: на пляжи Коста-Брава выбросило тысячи медуз

Четверг, 19 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: на пляжи Коста-Брава выбросило тысячи медуз

Колонии медуз заполонили пляжи Коста-Брава от Паламос до Порт-де-ла-Сельва.

Выброшенные на берег медузы относятся к виду парусников.

Они представляют собой колонии организмов гидроидов и отличаются характерным ярко-синим окрасом. Парусники обитают преимущественно на западном побережье США. Их можно встретить и в Средиземноморье, однако такое их количество является аномальным для Каталонии. Тысячи медуз в последние дни выбросило на берег в Паламос (Баш-Эмпорда), Сант-Фелиу-де-Гишольс, Кадакесе (Альт-Эмпорда), Льянсе, Порт-де-ла-Сельва и в заливе Баия-де-Росес, пишет noticia.ru.

Биологи связывают это явление с несколькими факторами: юго-западными ветрами в Средиземноморье, ускорением темпов размножения парусников повышением температуры и другими изменениями среды.

Местные власти не собираются предпринимать каких-либо мер на пляжах, куда выбросило парусников, поскольку они не представляют угрозы и не приводят к загрязнению вод. Поскольку туристический сезон ещё не начался, синий ковёр из медуз не станут убирать с пляжей, а дождутся, пока их смоет естественным путём в море.

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