Испания: на Рамбле появится больше пространства

На нем станет меньше пространства для движения автомобилей и больше для пешеходов.

Контракт на модернизацию улицы по итогам тендера получила компания Km-ZERO. Мэрия планирует вложить в проект 35,6 млн евро.

Преобразования собираются осуществить в пять этапов. Как сообщили в Km-ZERO, работы начнутся в конце 2019 – начале 2020 года. Первая фаза будет охватывать начало Рамблы со стороны памятника Христофору Колумбу, пишет noticia.ru.

Проезжую часть сузят до одной полосы шириной 3,5 м в каждую сторону. За счет освободившегося пространства ширина центральной части бульвара увеличится до 11 м в самой узкой части и до 30 метров – в самой широкой.

Планируется создать новые городские пространства, появится больше мест для сидения и новое покрытие. В компании рассказали, что также предполагается создание мемориала в память о жертвах теракта 17 августа 2017 года, но этот вопрос будет дорабатываться с участием родственников погибших.

Что касается торговых точек, сообщается, что киоски с прессой в будущем переместят, а цветочные киоски останутся на своих местах.

Кроме того, был разработан план культурных и туристических мероприятий, на который будет выделено 1,4 млн евро. Он предполагает создание особого культурного пространство Рамблы путем формирования имиджа «улицы музеев».

Рамблу ожидают и другие нововведения: обновленные регламенты для работы гидов и участков с большим скоплением людей, а также изменения в подходе к уличной еде.